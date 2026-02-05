Політолог сказав, чому Трамп раптово виправдав Путіна щодо енергетичного перемир'я

Дональд Трамп домовився з диктатором Володимиром Путіним про енергетичне перемир'я на тиждень. Росія фактично його порушила, але президент США не засудив країну-агресорку.

Про це 24 Каналу розповів політолог, експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв, зауваживши, що навряд чи Трамп ухвалив таке рішення через його позитивне ставлення до Путіна. Причина полягає в іншому.

Чому Трамп не засудив Путіна?

На думку Краєва, Дональд Трамп належить до тих людей, які взагалі не визнають власних помилок. Він хоче розповідати лише про власні перемоги.

Якби Трамп сказав, що Путін порушив слово, то фактично визнав би, що помилився. Так Трамп показав би, що не зміг проконтролювати ситуацію. А цього він не може собі дозволити,

– сказав Краєв.

Зверніть увагу! Психологиня Олена Шершньова зауважила, що Дональд Трамп демонструє риси нарцисизму. Судячи з усього, у нього є потреба в самоствердженні, визнанні та грандіозності.

Потрібно усвідомити, що Трамп зазвичай діє в такому ключі. І це частина його світогляду.

Не дарма кажуть, що все, що говорить Трамп, потрібно сприймати серйозно. Але не буквально,

– зазначив Краєв.

Що відомо про енергетичне перемир'я?