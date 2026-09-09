Все залежить від України: дипломат пояснив, чому активізувалася тема енергетичного перемир'я

На тлі обговорень нових ініціатив щодо деескалації на зимовий період тема енергетичного перемир'я знову опинилася в центрі уваги. У світі активно дискутують, чи спроможні сторони призупинити взаємні удари по критичній інфраструктурі до настання холодів. Проте ключові важелі впливу на ситуацію та подальший перебіг подій перебувають саме в руках Києва.

Дипломат, історик Роман Безсмертний розповів 24 Каналу, що розмови про припинення атак на енергооб'єкти виникли далеко не випадково і є спланованою інформаційною підготовкою. За його словами, подальший розвиток подій повністю залежатиме від рішень українського військово-політичного командування.

Чому Росія боїться українських ударів узимку?

Він зазначив, що за умови збереження нинішньої тактики та активності Збройних Сил України російська інфраструктура опиниться під загрозою масштабного колапсу.

З об'єктивного погляду, при збереженні методики дій, які сьогодні вчиняють Збройні Сили України, Москва зиму 2026 – 2027 років не переживе ані в сфері електроенергетики, ані в сфері теплоенергетики,

– підкреслив Роман Безсмертний.

Однак ситуація яка складається нині, залежить від Києва. Тому що, на його думку, головною є відповідь України – на що вона буде готова, які будуть тактичні і стратегічні завдання військово-політичного командування.

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Дипломат пояснив, що енергетичні системи України та Росії суттєво відрізняються за своєю архітектурою. Українська мережа є децентралізованою та гнучкою, тоді як російська має чітко виражений лінійний характер.

Українська енергетична система в усіх складових є децентралізованою. Вона настільки сегментована, що іноді здається, що в Україні кожна сім'я – це окремий енергокомплекс. Водночас енергетична система Росії має лінійний характер. Завдання ударів по окремих вузлах цієї лінійної системи вибиває чотири – п'ять регіонів,

– зауважив дипломат.

За словами експерта, спроби просунути тему енергетичного перемир'я є також вигідними для американських політиків напередодні виборів у США. Це дає змогу зберегти обличчя та створити видимість дипломатичного успіху.

Він додав, що результати засідань у форматі "Рамштайн" свідчать про наявність можливостей для реалізації успішної тактики України. Тепер усе залежить від того, наскільки партнери здатні виконати досягнуті домовленості.

Нагадаємо, раніше американські спецпредставники Стів Віткофф та Джаред Кушнер здійснили візити до Москви та Києва задля консультацій щодо можливих мирних ініціатив. У ЗМІ зазначали, що ключовим результатом переговорів може стати тимчасова призупинка взаємних ударів по енергетичній інфраструктурі.