Посадовці підбили підсумки розмови з партнерами. Про це повідомили у Міністерстві оборони.

Що відомо про європейську допомогу?

Під час зустрічі Євгеній Хмара та Михайло Драпатий уперше представили партнерам План війни, за яким діють Сили оборони. За підсумками засідання, партнери оголосили про нову допомогу для посилення України на фронті:

Німеччина – нові поставки ракет-перехоплювачів до систем Patriot та літаків F-16, а також закупівлі дронів.

Велика Британія – 100 мільйонів фунтів стерлінгів на постачання американського озброєння через PURL, поставки додаткових 95 тисяч дронів до кінця року, а також десятки тисяч артилерійських снарядів підвищеної дальності за кошти інших країн.

Нідерланди – 300 мільйонів доларів внеску у проєкт "Лінія дронів" та 300 ракет проти БпЛА.

Естонія – продовження підтримки у 2027 році на рівні щонайменше 0,25% ВВП.

Норвегія – оголошений раніше пакет у розмірі 200 мільйонів доларів на закупівлю ракет для Patriot.

Іспанія – 2 мільйони євро на пальне через Агенцію НАТО з підтримки та постачання, поставки ракет для ППО та артилерійських боєприпасів.

Литва – 10 мільйонів доларів на PURL.

Польща – підготовка нового пакета допомоги на суму 50 мільйонів євро, який включає засоби ППО.

Швеція – пакет підтримки на 28 мільйонів доларів, що включає внесок у розмірі 14 мільйонів у PURL.

Як повідомляє пресслужба оборонного відомства, ключовим елементом нових домовленостей стало укладення контрактів на постачання близько 1 000 ракет до систем Patriot. Закупівельний процес реалізують завдяки фінансовій підтримці міжнародних партнерів та ресурсам кредиту ЄС.

Презентований План війни поєднує бойові операції, розвиток людського капіталу, масштабування українського оборонно-промислового комплексу та чіткий фінансовий розрахунок. Із раніше обіцяних партнерами 70 мільярдів євро безпекової допомоги на цей рік Україна наразі розраховує на 62.

Що сказав Євген Хмара?

Під час виступу Євгеній Хмара подякував союзникам за надане озброєння, технології та час, який допомогла виграти міжнародна підтримка. Він наголосив, що Росія не змогла досягти стратегічного успіху на лінії фронту через ефективну оборонну тактику України.

Міністр оборони підкреслив, що в умовах підготовки до зимового періоду пріоритетним завданням залишається посилити системи протиповітряної оборони. Україна запропонувала партнерам механізм обміну: отримати ракети зі складів зараз, а натомість повернути покращені боєприпаси за майбутніми контрактами.

Крім того, Сили оборони потребують термінового постачання ракет класу повітря-повітря та переносних зенітно-ракетних комплексів. Ці засоби необхідні для ефективної боротьби з крилатими ракетами та ударними безпілотниками ворога.

Водночас українська сторона звернула увагу партнерів на спроби Кремля компенсувати невдачі на полі бою за допомогою повітряного терору та мобілізації.

Росія намагається перетворити війну на змагання ресурсів. Але Україна не воюватиме за російськими правилами. Наша відповідь – розум, технології та швидкість,

– заявив Євгеній Хмара.

В кінці виступу він підкреслив, що військова допомога Україні є взаємовигідною інвестицією у спільну безпеку вільного світу. Співпраця передбачає обмін унікальним бойовим досвідом, створення спільних оборонних підприємств та розробку новітніх військових технологій.

Нагадаємо, що напередодні зустрічі Україна закликала країни НАТО прискорити посилення протиповітряної та протиракетної оборони. Відповідне питання обговорювали під час позачергового засідання Ради Україна – НАТО.