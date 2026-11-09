"Знову запропонувати Стамбул": Ердоган готовий прийняти переговори України та Росії

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 9 листопада заявив про готовність знову організувати переговори України та Росії. Для зустрічі делегацій Анкара пропонує Стамбул та інструменти гуманітарної дипломатії.

Свою позицію турецький президент озвучив у розмові з журналістами після повернення з Азербайджану, передає агенція "Анадолу". За його словами, Анкара докладає активних дипломатичних зусиль, аби покласти край повномасштабній війні.

Що пропонує Анкара?

Турецький лідер підкреслив готовність створити необхідні умови для зустрічі представників обох сторін.

Туреччина готова знову запропонувати Стамбул як центр для переговорів і задіяти всі інструменти гуманітарної дипломатії,

– заявив Ердоган.

Крім війни Росії проти України, політик торкнувся ширших безпекових викликів. Він зазначив, що Туреччина зацікавлена у стабільності та не хотіла б бачити нової хвилі атак на Іран чи будь-якого загострення на Близькому Сході.

Дипломатичні зусилля Туреччини

Анкара продовжує послідовно пропонувати посередництво на міжнародній арені. Напередодні, 8 листопада, Ердоган провів розмову з Дональдом Трампом, під час якої лідери обговорили завершення війни та роль Туреччини в мирному процесі.

Також турецький лідер після нещодавньої зустрічі з Володимиром Зеленським заявляв про намір провести переговори з Путіним, щоб розглянути позицію Москви.