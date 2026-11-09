"Снова предложить Стамбул": Эрдоган готов принять переговоры Украины и России

Свою позицию турецкий президент озвучил в беседе с журналистами после возвращения из Азербайджана, сообщает агентство "Анадолу". По его словам, Анкара прилагает активные дипломатические усилия, чтобы положить конец полномасштабной войне.

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Что предлагает Анкара?

Турецкий лидер подчеркнул готовность создать необходимые условия для встречи представителей обеих сторон.

Турция готова вновь предложить Стамбул в качестве центра для переговоров и задействовать все инструменты гуманитарной дипломатии– заявил Эрдоган.

Помимо войны России против Украины, политик затронул более широкие вызовы в сфере безопасности. Он отметил, что Турция заинтересована в стабильности и не хотела бы видеть новой волны атак на Иран или какого-либо обострения на Ближнем Востоке.

Дипломатические усилия Турции

Анкара продолжает последовательно предлагать посредничество на международной арене. Накануне, 8 ноября, Эрдоган провел беседу с Дональдом Трампом, в ходе которой лидеры обсудили вопрос о завершении войны а и роль Турции в мирном процессе.

Также турецкий лидер после недавней встречи с Владимиром Зеленским заявлял о намерении у провести переговоры с Путиным, чтобы учесть позицию Москвы.