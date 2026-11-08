Эрдоган обсудил с Трампом вопрос о прекращении войны в Украине: какую роль готова взять на себя Турция

Об этом сообщает Администрация президента Турции.

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Что известно о беседе Эрдогана и Трампа?

Лидеры обсудили двусторонние отношения, войну России против Украины и напряженность между США и Ираном.

Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что активизация дипломатических усилий по прекращению войны в Украине принесет положительные результаты. Он заверил Дональда Трампа, что Турция и в дальнейшем будет участвовать в мирном процессе.

Турецкий президент также подчеркнул важность укрепления взаимодействия как с Украиной, так и с Россией. Анкара готова и дальше содействовать поиску путей прекращения войны.

Отдельно Эрдоган заявил о необходимости дипломатического урегулирования противостояния между США и Ираном. Он также обсудил с Трампом дальнейшее сотрудничество двух стран и выразил убеждение, что оно будет углубляться.

Турция уже участвовала в обсуждении вопросов безопасности, связанных с войной России против Украины. В частности, во время встречи министров иностранных дел G20 в Атланте госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Анкара вместе с Индией предложила идеи по обеспечению безопасности в Черном море.

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По словам Рубио, среди приоритетов – возобновление движения зерновых грузов. Этот вопрос имеет значение для глобальной продовольственной безопасности, а также частично для энергетической.

Беседа Эрдогана с Трампом состоялась накануне сам трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией, которые должны пройти в Абу-Даби 10–11 ноября. Киев уже объявил состав своей делегации.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что главной темой для украинской стороны на переговорах должны стать гарантии безопасности. Именно этот вопрос будет одним из ключевых для Украины при обсуждении возможных договоренностей.