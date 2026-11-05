Рассмотреть российский аспект: Эрдоган планирует переговоры с Путиным по поводу войны

Эрдоган планирует провести переговоры с Путиным по поводу войны в Украине / Телерадиокомпания "Люкс"
Турция хочет узнать позицию Москвы по поводу прекращения войны в Украине. Для этого президент страны Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести переговоры с Владимиром Путиным после встречи с Владимиром Зеленским.
Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в интервью журналистам по возвращении из Южной Кореи, сообщает Anadolu Ajansı.
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Каким было заявление президента Турции?
Во время встречи Зеленский выразил доверие посредническим усилиям Анкары и ее дипломатическому влиянию. По словам турецкого лидера, Анкара стремится выяснить позицию Москвы после того, как согласовала видение мирного процесса с украинской стороной в ходе недавних консультаций в Стамбуле.
Как Турция, мы делаем все возможное, чтобы открыть путь к миру, и будем продолжать это делать. После этой встречи с господином Зеленским мы хотим также провести переговоры с господином Путиным, чтобы рассмотреть российский аспект этого вопроса
В то же время Эрдоган отметил, что его коллеги, в частности министр иностранных дел, проведут переговоры с партнерами, чтобы подготовить российскую сторону к этой встрече. Он в очередной раз подтвердил готовность Турции содействовать продолжению переговоров между Россией и Украиной.
Реакция Кремля и предстоящие трехсторонние переговоры
В Москве уже прокомментировали возможность таких переговоров. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что конкретных планов пока нет, однако при необходимости переговоры можно организовать в сжатые сроки.
Дипломатическая активность Анкары разворачивается в преддверии важного раунда международных консультаций. Трехсторонние переговоры между США, Украиной и Россией должны состояться 10–11 ноября в столице Объединенных Арабских Эмиратов, где стороны будут обсуждать дальнейшие шаги на пути к миру.
Напомним, 31 октября Зеленский посещал Стамбул, где провел переговоры с Эрдоганом. Президенты обсудили подготовку к предстоящим переговорам между США, Украиной и Россией, а также возможность провести следующий раунд в Турции. Тогда глава государства подчеркнул, что Эрдоган имеет контакты с Москвой и способен помочь в организации диалога лидеров.
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