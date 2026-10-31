Зеленский в Турции выступил с заявлением о зерновом коридоре и предстоящих переговорах

Об этом сообщает Clash Report.

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Что Зеленский договорился с Эрдоганом?

Во время визита в Турцию Владимир Зеленский заявил, что Украина и Турция являются естественными союзниками в сфере обороны и оборонной промышленности. По его словам, сотрудничество между странами в дальнейшем будет только укрепляться.

Президент также сообщил о работе над новыми совместными промышленными и другими экономическими проектами.

Особое внимание во время встречи уделили Черноморскому зерновому коридору.

Сегодня мы с президентом Эрдоганом договорились работать над Черноморским зерновым коридором. Наша цель – обеспечить, чтобы этот коридор продолжал существовать и эффективно работал– сказал он.

В ходе встречи с Эрдоганом также обсудили возможное расширение формата переговоров. В частности, речь шла об участии Турции и европейских стран в этом процессе.

Кроме того, Зеленский допустил возможность проведения соответствующих встреч на территории Турции. Сам трехсторонний формат с участием Украины, США и России в настоящее время находится на этапе подготовки, а его проведение ожидается в первой половине ноября.

Напомним, Украина, США и Россия могут провести трехсторонние консультации в Абу-Даби уже в ноябре. Дипломатический контакт рассматривается как возможный подготовительный этап к встрече на уровне лидеров.