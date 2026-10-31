Зеленський у Туреччині зробив заяву про зерновий коридор і майбутні переговори

Про це повідомляє Clash Report.

Adv

популярні відео

Про що Зеленський домовився з Ердоганом?

Під час візиту до Туреччини Володимир Зеленський заявив, що Україна та Туреччина є природними союзниками у сфері оборони й оборонної промисловості. За його словами, співпраця між країнами надалі лише посилюватиметься.

Президент також повідомив про роботу над новими спільними промисловими та іншими економічними проєктами.

Окрему увагу під час зустрічі приділили Чорноморському зерновому коридору.

Сьогодні ми з президентом Ердоганом домовилися працювати над Чорноморським зерновим коридором. Наша мета – забезпечити, щоб цей коридор продовжував існувати й ефективно працював– сказав він.

Під час зустрічі з Ердоганом також обговорили можливе розширення формату переговорів. Зокрема, йшлося про участь Туреччини та європейських країн у процесі.

Крім того, Зеленський припустив можливість проведення відповідних зустрічей на турецькій території. Сам тристоронній формат за участю України, США та Росії наразі перебуває на етапі підготовки, а його проведення очікується в першій половині листопада.

Нагадаємо, Україна, США та Росія можуть провести тристоронні консультації в Абу-Дабі вже в листопаді. Дипломатичний контакт розглядають як можливий підготовчий етап до зустрічі на рівні лідерів.