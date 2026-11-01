Зеленский предложил Путину встретиться в Турции

По мнению украинского лидера, подобные переговоры необходимы для окончания войны. Об этом он рассказал в интервью турецкой службе CNN.

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Что сказал Зеленский?

Украинский лидер предложил Владимиру Путину встретиться в Турции. Президент выразил надежду, что его турецкий коллега поможет организовать переговоры.

Мы готовы к этой встрече в Турции. Я знаю, что у президента Эрдогана есть свои связи с Путиным. Поэтому мы поддерживаем встречу в Турции– заявил Зеленский.

Он также отметил, что лидеры обоих государств способны договориться по вопросам, которые не удается урегулировать делегациям и техническим группам. Главной темой возможных переговоров с Путиным украинский лидер назвал прекращение огня по линии фронта и создание механизма контроля над его соблюдением.

Именно поэтому я хочу встретиться с ним как с человеком, принимающим решение– объяснил глава государства.

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Президент подчеркнул, что самым главным является вопрос гарантий безопасности. В случае остановки боевых действий Киев и Москва должны согласовать, как не допустить возобновление войны. Зеленский подчеркнул, что не намерен уступать требованиям Путина. Киев не будет сдавать Донбасс и признавать Крым российским, потому что это противоречит Конституции Украины.

Напомним, что в Кремле заявили, что Владимир Путин готов ответить на телефонный звонок Владимира Зеленского. Кроме того, помощник российского лидера Юрий Ушаков призвал украинского президента лично приехать в Москву, что свидетельствует о неготовности Москвы идти на переговоры.