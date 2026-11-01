Зеленський запропонував Путіну зустрітися в Туреччині

На думку українського лідера, такі переговори необхідні для закінчення війни. Про це він розповів у інтерв'ю турецькій службі CNN.

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Що сказав Зеленський?

Український лідер запропонував Володимиру Путіну зустрітися в Туреччині. Президент України висловив сподівання, що його турецький колега допоможе організувати переговори.

Ми готові до цієї зустрічі в Туреччині. Я знаю, що президент Ердоган має свої зв'язки з Путіним. Тому ми підтримуємо зустріч у Туреччині– заявив Зеленський.

Він також зазначив, що лідери обох держав здатні домовитися з питань, які не вдається врегулювати делегаціям і технічним групам. Головною темою можливих переговорів із Путіним український лідер назвав припинення вогню по лінії фронту та створення механізму контролю за його дотриманням.

Саме тому я хочу зустрітися з ним як із людиною, яка ухвалює рішення– пояснив очільник держави.

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Президент наголосив, що найголовнішим є питання гарантій безпеки. У випадку зупинки бойових дій, Київ та Москва мають узгодити, як не допустити відновлення війни. Зеленський наголосив, що не має наміру поступатися вимогам Путіна. Київ не буде здавати Донбас і визнавати Крим російським, оскільки це суперечить Конституції України.

Нагадаємо, що у Кремлі заявили, що Володимир Путін готовий відповісти на телефонний дзвінок Володимира Зеленського. Окрім того, помічник російського лідера Юрій Ушаков закликав українського президента особисто приїхати до Москви, що свідчить про неготовність Москви йти на спражні переговори.