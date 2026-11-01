"Нехай приїжджає": у Путіна відповіли, чи візьме він слухавку від Зеленського

Такі заяви передають російські медіа.

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Які подробиці?

В інтерв'ю журналісту Павлу Зарубіну для програми "Вести" представник російської сторони прокоментував сигнали Києва щодо можливих контактів на найвищому рівні. Помічник російського лідера Юрій Ушаков запевнив, що очільник Кремля начебто ніколи не уникав прямих розмов.

Коментуючи питання, чи відповість Путін у разі телефонного дзвінка з Києва, представник російської сторони заявив про готовність до такого контакту, проте знову згадав про зустріч у столиці країни-агресорки.

Він же передає сигнали через різні джерела. Хоче, якщо вже так хоче переговорити – нехай приїжджає– висловився Юрій Ушаков.

Водночас чиновник додав, що телефонний контакт між главами держав також не відкидається російським керівництвом.

"Я думаю, що відповість, звичайно. Путін жодного разу не відмовлявся від розмов", – запевнив Ушаков.

Позиція України щодо кремлівських ультиматумів

Як вже повідомлялося на нашому сайті, Москва раніше неодноразово намагалася схилити українську сторону до перемовин на своїй території, обіцяючи надати гарантії безпеки.

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Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав не сприймати подібні заклики серйозно та наголосив, що будь-яка зустріч лідерів можлива виключно на нейтральному майданчику.

Раніше ми розповідали, що Володимир Зеленський наголошував на готовності обговорювати найскладніші територіальні питання саме на рівні глав держав, проте Київ категорично відкидає будь-які нав'язані умови капітуляції чи обмеження української армії.