"Не варто сприймати серйозно": Сибіга відповів на заклик Кремля до Зеленського приїхати в Москву

В інтерв'ю виданню Helsingin Sanomat міністр наголосив, що лише зустріч двох лідерів здатна надати перемовинам нової якості. За його словами, Президент України готовий обговорювати найскладніші теми, зокрема територіальні питання.

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Де може відбутися зустріч?

Очільник МЗС окреслив ставлення Києва до можливого майданчика переговорів і категорично відкинув пропозиції країни-агресорки. Він зауважив, що діалог можливий виключно на нейтральній території.

Нам все одно. Головне, щоб це була не Москва чи Білорусь– підкреслив Андрій Сибіга.

Міністр додав, що прямий контакт глав держав дозволить узгодити конкретні кроки для зміцнення довіри.

Серед першочергових завдань дипломат назвав обмін військовополоненими та повернення депортованих українських дітей.

До речі, актуалізувалося також питання зустрічі в тристоронньому форматі. Представники України та Росії за посередництва США можуть провести переговори в Абу-Дабі на початку листопада.

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Контакти європейських лідерів із Кремлем

Декілька днів тому президент Фінляндії Александр Стубб і прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере передали Кремлю прагнення Києва провести прямий контакт.

У відповідь помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що для цього український лідер має особисто прибути до столиці Росії.

Раніше представники Кремля вже заявляли, що Путін готовий зустрітися, але висунув умову для зустрічі виключно у Москві.