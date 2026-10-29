"Не стоит воспринимать всерьез": Сибига ответил на призыв Кремля к Зеленскому приехать в Москву

В интервью изданию Helsingin Sanomat министр подчеркнул, что только встреча двух лидеров способна придать переговорам новое качество. По его словам, президент Украины готов обсуждать самые сложные темы, в частности территориальные вопросы.

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Где может состояться встреча?

Глава МИД обозначил позицию Киева относительно возможной площадки для переговоров и категорически отверг предложения страны-агрессора. Он отметил, что диалог возможен исключительно на нейтральной территории.

Нам все равно. Главное, чтобы это была не Москва и не Беларусь– подчеркнул Андрей Сибига.

Министр добавил, что прямой контакт глав государств позволит согласовать конкретные шаги по укреплению доверия.

Среди первоочередных задач дипломат назвал обмен военнопленными и возвращение депортированных украинских детей.

Кстати, актуализировался также вопрос о встрече в трехстороннем формате. Представители Украины и России при посредничестве США могут провести переговоры в Абу-Даби в начале ноября.

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Контакты европейских лидеров с Кремлем

Несколько дней назад президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере сообщили Кремлю о стремлении Киева установить прямой контакт.

В ответ помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что для этого украинский лидер должен лично прибыть в столицу России.

Ранее представители Кремля уже заявляли, что Путин готов встретиться, но выдвинул условие для встречи исключительно в Москве.