Москва – це столиця світу, – батько Ілона Маска розхвалив Росію на "Форумі майбутнього 2050"

У Росії відбувається захід на понад 7 тисяч учасників з пафосною назвою "Форум майбутнього". В Москву приїхав Еррол Маск, батько Ілона Маска. Він розхвалив Росію й особисто Путіна.

Пропагандистські заяви Еррола Маска прикували увагу ЗМІ. 24 Канал зібрав деталі.

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Що сказав батько Маска про Росію та Путіна

Всі його слова були набором кліше. Еррол Маск пошкодував, що не бував у Росії раніше, адже вона "неймовірна". А Москва, за його словами, може дорівнятися до Давнього Риму та є столицею світу, чи не найкращим містом.

Сприйняття Росії пресою в США таке: це дуже погане місце, де моторошні люди, які тебе вб'ють, якщо ти приїдеш. Повна нісенітниця! Настав час покласти край маренням, яке на Заході поширюють про цю країну... Мене і в Європі відмовляли від поїздки до Росії. Чому? Про що вони взагалі кажуть? Безглуздя,

– сказав він.

Маск-старший додав, що в його родині захоплюються Путіним. Нібито тому, що диктатор завжди виглядає впевнено, як і має виглядати "сильний лідер". До слова, це не перша його заява в такому ключі. Раніше він переконував, що Путін "говорить логічні речі".

Що таке "Форум майбутнього 2050" і хто туди приїхав

У ЗМІ ширять список учасників форуму, де видно, що Еррол Маск зображений одразу поруч з Лавровим. А під час його розмови з журналістами поруч з Маском стояв Константін Малофєєв – очільник пропагандистського каналу "Царьград". Захід організував Алєксандр Дугін.

Серед тем, які обговорюють на форумі: "Боротьба за душі та уми. Ідеологія суверенної Росії", "Війни майбутнього. Гейміфікація війни", "Російський космос. Перегони за Марс", "Спецоперація "Демографія". Як забезпечити зростання народжуваності?", "Цифровий суверенітет. Штучний інтелект на службі Росії", "Патріотичне виховання. Образ героя нашого часу".

Також у заході беруть участь ведуча Єкатєріна Андрєєва, Пьотр Толстой та інші.