Батько Маска приїхав до Москви для участі у "Форумі майбутнього 2050". У коментарі російським ЗМІ він прокоментував конфлікт свого сина з Трампом, передає 24 Канал.

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Що каже батько Ілона

Еррол Маск заявив, що його син припустився помилки, посварившись з американським президентом. На його думку, Ілон та Дональд дуже "втомилися від напруженої праці", а також "протягом 5 місяців перебувають у стані сильного стресу", тому у сварці між ними немає нічого незвичайного.

За його словами, Трамп і Маск поки не можуть дійти якихось домовленостей, але Еррол впевнений, що в конфлікті перемога на боці голови Білого дому.

Трамп переможе, він президент, його було обрано президентом. Так що, знаєте, Ілон зробив помилку, я думаю, але він втомився, у нього стрес. П'ять місяців безперервного стресу,

– сказав Еррол.

Він додав, що Ілон дотримується своїх принципів та не хоче підтримувати неефективні ініціативи демократів. Тим часом Трамп, на думку Еррола, робить все заради того, щоб заручитись підтримкою виборців.

На його думку, конфлікт президента США та мільярдера – це просто дрібниця, яка закінчиться "завтра".

Довідка: Раніше Еррол Маск визнавав, що у їхній родині захоплюються Путіним. Російського диктатора він назвав сильним лідером. Крім того, батько мільярдера заявив, що лише згодом можна буде зрозуміти, хто справді розпочав війну в Україні.

Нагадаємо, що конфлікт між Трампом та Ілоном Маском розпочався після того, як останній розкритикував законопроєкт, який просуває очільник Білого дому, через ймовірне збільшення дефіциту бюджету США на 2,4 трильйона доларів.