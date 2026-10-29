Естонія планує збудувати близько 150 бункерів біля кордону з Росією

Естонія планує побудувати близько 150 захисних бункерів у прикордонному регіоні Іда-Вірумаа в межах створення Балтійського оборонного поясу. Саме цей регіон межує із Росією.

Про це повідомив міністр оборони країни Мартін Херем під час інформаційної години в парламенті Естонії, відповідаючи на запитання депутата Арво Аллера. Про плани посадовця повідомило естонське суспільне мовлення ERR.

Що відомо про будівництво бункерів в Естонії?

Будівництво відбуватиметься в межах створення Балтійського оборонного поясу. Близько 100 бункерів планують розмістити на державній землі, а ще приблизно 50 – на муніципальних або приватних ділянках.

Для зведення споруд на приватних територіях влада має домовитися з власниками землі. Серед можливих варіантів – компенсація за незручності, оренда ділянки або її викуп державою.

Але, за моєю інформацією, наразі немає жодних масштабних планів щодо придбання державою більшого поясу,

– зазначив Херем.

Окрім будівництва оборонних споруд, Міністерство оборони Естонії затвердило молодіжну політику на наступні чотири роки. Вона передбачає збільшення фінансування організацій Noored Kotkad та Kodutütred, навчання молоді керування дронами й посилення уваги до питань національної оборони у шкільній програмі.

За словами Херема, оборонну тематику інтегруватимуть у викладання інших предметів у школах. Такі ініціативи охоплять усю країну, а не лише прикордонні території.

Що точно планується у Північно-Східній Естонії – чи є якісь спеціальні плани саме для цього регіону, я, чесно кажучи, сказати не можу. Здебільшого вони охоплюють усю Естонію,

– сказав міністр оборони.

Нагадаємо, Естонія переміщує ключову бригаду військових країни ближче до російського кордону. Таллінн готується до ймовірної агресії далекобійними ударами, відмовившись від ідеї партизанської оборони.