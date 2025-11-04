На тлі обстрілів росіянами Одещини: Румунія піднімала в небо F-16 та Typhoon

Міністерство оборони Румунії повідомило, що в ніч з 3 на 4 листопада через російські атаки поблизу українського кордону було піднято в повітря чотири військові літаки. Це були винищувачі F-16 та Typhoon.

Коли саме Румунія піднімала літаки через обстріли Одещини?

За даними румунського міністерства, російські сили здійснили два удари по українській портовій інфраструктурі на Дунаї, унаслідок чого на українському березі, а саме в Одеській області, було зафіксовано численні вибухи.

Через сигнали, виявлені системами спостереження, о 00:17 були підняті два винищувачі F-16 з авіабази "Фетешть", а о 02:45 – 2 німецькі Eurofighter Typhoon з бази "Михаїл Когелнічану". Вони проводили спостереження та забезпечували безпеку повітряного простору Румунії.

Пілоти мали дозвіл відкривати вогонь у разі вторгнення в національний повітряний простір, однак жодних несанкціонованих польотів або уламків літальних апаратів на території Румунії виявлено не було.

Міністерство оборони країни різко засудило російські удари по українській цивільній інфраструктурі, назвавши їх "серйозним порушенням міжнародного права" та "загрозою регіональній безпеці".

У відомстві підкреслили, що Румунія підтримує постійний контакт із союзниками по НАТО та ЄС і зберігає високий рівень пильності.

