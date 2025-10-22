Румунія підняла чотири свої винищувачі після того, як системи спостереження зафіксували групу повітряних цілей у напрямку Кілійського рукава та дельти Дунаю. Про це пише 24 канал із посиланням на румунське Міноборони.

Дивіться також Серед постраждалих 5 дітей: що відомо про жертв та поранених унаслідок атаки на Київ

Як відреагувала на обстріл Румунія?

Після виявлення російських повітряних цілей, які летіли в напрямку Румунії, близько опівночі за місцевим часом з 86-ї авіабази Борча вилетіло два літаки F-16, щоб моніторити ситуацію в регіоні. О 02:35 з 57-ї авіабази імені Михайла Когелнічану вилетіли ще два винищувачі Eurofighter Typhoon, які мали задачу посилено контролювати румунський повітряний простір.

За даними Міноборони, командувач місії мав дозвіл на збиття російських повітряних цілей, якби вони загрожували безпеці громадян Румунії.

Повідомлялось про приблизно десять вибухів на українській території – в районі Ізмаїла та Кілії, що на Одещині, водночас безпілотників у повітряному просторі Румунії не виявлено. Наразі, фахівці відповідних представництв досліджують берег Дунаю зі сторони Румунії, поблизу обстріляних українських населених пунктів.

Окрім того, в оборонному відомстві Румунії засудили дії Росії, адже вони загрожують "регіональній безпеці та стабільності в Чорноморському регіоні".

Такі інциденти демонструють неповагу Росії до норм міжнародного права та ставлять під загрозу не лише безпеку громадян Румунії, а й колективну безпеку НАТО,

– додали у відомстві.

А також наголосили, що Румунія залишається вірною виконанню своїх зобов'язань як держава-член Альянсу та продовжуватиме тісно співпрацювати з союзниками для моніторингу та захисту національного повітряного простору.

Що відомо про масовану атаку росіян у ніч на 22 жовтня?