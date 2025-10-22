Румыния подняла четыре своих истребителя после того, как системы наблюдения зафиксировали группу воздушных целей в направлении Килийского рукава и дельты Дуная. Об этом пишет 24 канал со ссылкой на румынское Минобороны.

Смотрите также Среди пострадавших 5 детей: что известно о жертвах и раненых в результате атаки на Киев

Как отреагировала на обстрел Румыния?

После обнаружения российских воздушных целей, которые летели в направлении Румынии, около полуночи по местному времени с 86-й авиабазы Борча вылетели два самолета F-16, чтобы мониторить ситуацию в регионе. В 02:35 с 57-й авиабазы имени Михаила Когелничану вылетели еще два истребителя Eurofighter Typhoon, которые имели задачу усиленно контролировать румынское воздушное пространство.

По данным Минобороны, командующий миссии имел разрешение на сбивание российских воздушных целей, если бы они угрожали безопасности граждан Румынии.

Сообщалось о примерно десяти взрывах на украинской территории – в районе Измаила и Килии, что в Одесской области, одновременно беспилотников в воздушном пространстве Румынии не обнаружено. Сейчас, специалисты соответствующих представительств исследуют берег Дуная со стороны Румынии, вблизи обстрелянных украинских населенных пунктов.

Кроме того, в оборонном ведомстве Румынии осудили действия России, ведь они угрожают "региональной безопасности и стабильности в Черноморском регионе".

Такие инциденты демонстрируют неуважение России к нормам международного права и ставят под угрозу не только безопасность граждан Румынии, но и коллективную безопасность НАТО,

– добавили в ведомстве.

А также отметили, что Румыния остается верной выполнению своих обязательств как государство-член Альянса и будет продолжать тесно сотрудничать с союзниками для мониторинга и защиты национального воздушного пространства.

Что известно о массированной атаке россиян в ночь на 22 октября?