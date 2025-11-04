На фоне обстрелов россиянами Одесской области: Румыния поднимала в небо F-16 и Typhoon

Министерство обороны Румынии сообщило, что в ночь с 3 на 4 ноября из-за российских атак вблизи украинской границы были подняты в воздух четыре военных самолета. Это были истребители F-16 и Typhoon.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Digi24.

К теме Недалеко от границы с Украиной: в Румынии снова обнаружили обломки дронов

Когда именно Румыния поднимала самолеты из-за обстрелов Одесской области?

По данным румынского министерства, российские силы совершили два удара по украинской портовой инфраструктуре на Дунае, в результате чего на украинском берегу, а именно в Одесской области, были зафиксированы многочисленные взрывы.

Из-за сигналов, обнаруженные системами наблюдения, в 00:17 были подняты два истребителя F-16 с авиабазы "Фетешть", а в 02:45 – 2 немецких Eurofighter Typhoon с базы "Михаил Когелничану". Они проводили наблюдение и обеспечивали безопасность воздушного пространства Румынии.

Пилоты имели разрешение открывать огонь в случае вторжения в национальное воздушное пространство, однако никаких несанкционированных полетов или обломков летательных аппаратов на территории Румынии обнаружено не было.

Министерство обороны страны резко осудило российские удары по украинской гражданской инфраструктуре, назвав их "серьезным нарушением международного права" и "угрозой региональной безопасности".

В ведомстве подчеркнули, что Румыния поддерживает постоянный контакт с союзниками по НАТО и ЕС и сохраняет высокий уровень бдительности.

Когда еще Румыния поднимала истребители на фоне российских атак по Украине?