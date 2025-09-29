Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство национальной обороны Румынии.

Что за дрон нашли в Румынии?

На место выехала совместная группа специалистов Министерства обороны, Румынской разведывательной службы и Пограничной полиции.

Сейчас проводятся исследования, обломки дрона также изымут для дальнейшей экспертизы.

По информации Укринформа, во время Варшавского форума по безопасности министр обороны Румынии Йонуц Моштяну прокомментировал обломки дрона, которые нашли на территории страны.

Мы буквально видим войну с балкона, и время от времени наблюдаем, как падают дроны. Собственно, сегодня мы обнаружили еще один. Я только что получил сообщение из дома: еще один российский дрон упал на нашей территории в дельте Дуная,

– заявил он.

Моштяну отметил, что такие инциденты будут становиться все более частыми, учитывая недавние тенденции в Польше, Эстонии и Дании.

По словам министра, Румыния сейчас адаптировала законодательство, чтобы иметь возможность сбивать вражеские дроны, совместно с союзниками по НАТО. Моштяну отметил, что это было непростое решение и вызвало общественные дискуссии, но в конце большинство признало необходимость такого шага.

Беспилотники регулярно нарушают воздушное пространство стран Европы