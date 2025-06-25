Британія закупить понад десяток винищувачів F-35A, що можуть нести ядерну зброю

Британія закупить 12 нових винищувачів F-35A подвійного призначення. Так, країна придбає літаки, які можуть нести як ядерну, так і звичайну зброю.

Це стане найбільшим зміцненням ядерної позиції Лондона за останнє покоління. Про це глава британського уряду Кір Стармер оголосить на саміті НАТО в середу, 25 червня, про що ідеться на сайті уряду, інформує 24 Канал.

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Британія закупить винищувачі F-35A

Рішення дасть змогу зберегти 20 000 робочих місць і підтримати 100 підприємств у програмі F-35.

Вказується, що програма закупівлі передбачає, що 15% глобального ланцюжка поставок літаків базуватиметься у Британії.

Нові літаки базуватимуться на авіабазі RAF Marham. Загалом, як вказується в повідомленні уряду, Лондон має намір закупити 138 літаків F-35 протягом терміну дії програми.

Там зазначили, що закупівля літаків відновить ядерну роль Королівських ВПС після того, як Британія вивела з озброєння свою ядерну зброю повітряного базування після закінчення Холодної війни.

В повідомленні уряду вказують, що Лондон використовуватиме F-35A в рамках місії НАТО зі створення ядерних літаків подвійного призначення.