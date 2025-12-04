Корупційний скандал у ЄС: ексголова європейської дипломатії подала у відставку
- Федеріка Могеріні подала у відставку з посади ректора Коледжу Європи через підозри у шахрайстві.
- Вона заявила про готовність повністю співпрацювати з владою у справі щодо неї.
Колишня верховна представниця Європейського Союзу із питань закордонних справ Федеріка Могеріні подала у відставку з посади ректора Коледжу Європи та керівника Дипломатичної академії ЄС.
Її підозрюють у шахрайстві. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Еuractiv.
Як вона це пояснила?
Федеріка Могеріні написала заяву про відставку на тлі справи щодо неї про шахрайство з коштами Європейського Союзу.
Відповідно до найвищої суворості та справедливості, з якими я завжди виконувала свої обов’язки, сьогодні я вирішила подати у відставку з посади ректора,
– написала вона у своїй заяві після засідання Виконавчого комітету Коледжу.
За її словами, вона впевнена в тому, що правильність дій коледжу буде підтверджена, а також наголосила, що "повністю співпрацюватиме з владою".
Що цьому передувало?
У вівторок, 2 грудня, у Брюсселі та кількох будівлях Коледжу Європи в Брюгге провели обшуки в межах розслідування можливого шахрайства з коштами ЄС. Опісля правоохоронці затримали трьох осіб.
Серед них опинилася вищезгадана Федеріка Могеріні. Інші двоє осіб – неназваний менеджер Коледжу Європи та колишній генсекретар Європейської служби зовнішніх справ, дипломат Стефано Санніно.