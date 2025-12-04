Коррупционный скандал в ЕС: экс-глава европейской дипломатии подала в отставку

Бывшая верховная представительница Европейского Союза по вопросам иностранных дел Федерика Могерини подала в отставку с должности ректора Колледжа Европы и руководителя Дипломатической академии ЕС.

Ее подозревают в мошенничестве. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Ецгастіѵ.

Как она это объяснила?

Федерика Могерини написала заявление об отставке на фоне дела в отношении нее о мошенничестве со средствами Европейского Союза.

Согласно высочайшей строгости и справедливости, с которыми я всегда выполняла свои обязанности, сегодня я решила подать в отставку с должности ректора,

– написала она в своем заявлении после заседания Исполнительного комитета Колледжа.

По ее словам, она уверена в том, что правильность действий колледжа будет подтверждена, а также отметила, что "полностью будет сотрудничать с властью".

Что этому предшествовало?