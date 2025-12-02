Ексглаву дипломатії ЄС затримали після обшуків у справі щодо шахрайства
- Після обшуків у Брюсселі затримали ексглаву дипломатії ЄС, а нині ректорку Коледжу Європи Федеріку Могеріні.
- Розслідування стосується підозр у фаворитизмі та недобросовісній конкуренції, зокрема шахрайства та корупції.
У вівторок, 2 грудня, у Брюсселі та кількох будівлях Коледжу Європи в Брюгге провели обшуки в межах розслідування можливого шахрайства з коштами ЄС. Опісля правоохоронці затримали трьох осіб.
Зокрема, під вартою опинилася колишня очільниця європейської дипломатії, а нині ректорка престижного Коледжу Європи Федеріка Могеріні. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Le Soir.
У чому підозрюють Могеріні?
За даними джерела бельгійського видання, колишня віцепрезидентка Європейської комісії наразі перебуває під вартою. Також цю інформацію підтверджує L'Echo.
Серед інших затриманих – неназваний менеджер Коледжу Європи та колишній генеральний секретар Європейської служби зовнішніх справ, італійський дипломат Стефано Санніно.
Розслідування стосується підозр у фаворитизмі та недобросовісній конкуренції щодо 9-місячної навчальної програми для майбутніх дипломатів у Коледжі Європи. За даними Європейської прокуратури, ймовірні правопорушення датують 2021 – 2022 роками, зокрема:
- шахрайство під час укладання держконтрактів;
- корупцію;
- конфлікт інтересів;
- розголошення професійної таємниці.
Слідчі намагаються з'ясувати, чи був навчальний заклад або його представники завчасно поінформовані про критерії відбору в межах тендерного процесу, оголошеного дипломатичною службою ЄС для участі в програмі.
Довідка: Створена у 2021 році Європейська прокуратура є незалежним органом, відповідальним за боротьбу з шахрайством щодо коштів ЄС і будь-якими іншими порушеннями, що шкодять його фінансовим інтересам (корупція, відмивання грошей, транскордонне шахрайство з ПДВ).
До слова, перед операцією прокуратура вимагала зняття імунітету з кількох підозрюваних, що й було зроблено.
