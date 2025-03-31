"Це був жарт": Фіцо спростував, що глава Єврокомісії назвала його "ідіотом"

Роберт Фіцо заявляв, що під час телефонної розмови глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вилаяла його та назвала "ідіотом". Пізніше словацький прем'єр сказав, що це був його – жарт.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Роберта Фіцо у його фейсбук-сторінці.

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Що розповів Фіцо про розмову з фон дер Ляєн

Роберт Фіцо розповів, що мав телефонну розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Темами розмови стали мита, запропоновані президентом США Дональдом Трампом, а також епідемія ящура в Словаччині.

"Торгова війна між США та рештою світу завдасть шкоди обом сторонам. Я поінформував голову ЄК, що в Словаччині, з огляду на високу концентрацію автомобільного виробництва, ми насамперед стурбовані впливом нових американських мит на автопромисловість", – написав словацький прем'єр.

Він також зауважив, що підтримує намір Європейської комісії до останнього вести переговори зі США щодо мит. Також він повідомив, що має намір обговорити з виробниками автомобілів у Словаччині всі можливі сценарії розвитку ситуації та подати до ЄК пропозиції, які випливуть із цих консультацій.

Сподіваюся, що голова Єврокомісії зрозуміла жарт із сьогоднішньої пресконференції, коли я сказав журналістам, що вона нібито жорстко мене розкритикувала за те, що я, як стверджує словацька опозиція, нічого не зробив для запобігання введенню США нових мит проти всього світу. Боюся, що словацькі ЗМІ та опозиція цього жарту не зрозуміли,

– заявив він.

Він також наголосив на серйозності епідемії ящура в Словаччині та її потенційних наслідках для всього центральноєвропейського регіону. З Урсулою фон дер Ляєн він домовився спільно шукати шляхи компенсації збитків.

До слова, раніше Роберт Фіцо заявив, що Урсула фон дер Ляєн нібито вилаяла його та назвала "ідіотом" під час телефонної розмови із ним. Зокрема, президентка Єврокомісії буцімто сварила словацького прем'єра за візит до Трампа.