"Я прем'єр-міністр, тож замовкніть": Фіцо накричав на журналістку через питання про Орбана

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо не стримав емоцій під час спілкування з журналістами. Це відбулося тоді, коли його, зокрема, попросили прокоментувати висловлювання угорського політика Віктора Орбана.

Фіцо роздратувався та підвищив голос. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на словацький портал Plenum.

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Чому Фіцо накричав на журналістку

Журналістка словацького телеканалу JOJ 24 запитала Фіцо, чому громадськість дізнається про позицію Словаччини щодо саміту ЄС з питань України від угорського прем'єра Орбана, а не безпосередньо від нього.

Якби ви мене слухали, я вже два тижні говорю про це абсолютно відкрито. Але ви знайдете будь-яку дурницю й опублікуєте її. Я прем'єр-міністр, тож замовкніть. Мені не потрібні речники, я чітко кажу, що буде робити Словаччина,

– роздратовано відповів Роберт Фіцо, підвищивши голос.

Напружена атмосфера на пресконференції ще більше загострилася, коли премʼєра Словаччини запитали щодо можливості оголошення референдуму про нейтралітет.

На це Фіцо роздратовано сказав: "Людина вже не може висловити свою думку? Я переконаний, що Словаччині пасувала б нейтральність. А що тепер? Ви мене за це застрелите, як Цинтула (звинувачений у замаху на Фіцо у травні 2024 року – 24 Канал)?"

Окрім цього, на прохання прокоментувати слова президента Словаччини Петера Пеллегріні, який виступив проти нейтралітету, Фіцо заявив, що думки журналістки його "не цікавлять".