Фицо разозлился и повысил голос. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на словацкий портал Plenum.

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Почему Фицо накричал на журналистку

Журналистка словацкого телеканала JOJ 24 спросила Фицо, почему общественность узнает о позиции Словакии по саммиту ЕС по вопросам Украины от венгерского премьера Орбана, а не непосредственно от него.

Если бы вы меня слушали, я уже две недели говорю об этом абсолютно открыто. Но вы найдете любую ерунду и опубликуете ее. Я премьер-министр, так что заткнитесь. Мне не нужны спикеры, я четко говорю, что будет делать Словакия,

– раздраженно ответил Роберт Фицо, повысив голос.

Напряженная атмосфера на пресс-конференции еще больше обострилась, когда премьера Словакии спросили о возможности объявления референдума о нейтралитете.

На это Фицо раздраженно сказал: "Человек уже не может высказать свое мнение? Я убежден, что Словакии подходила бы нейтральность. А что теперь? Вы меня за это застрелите, как Цинтула (обвиняемый в покушении на Фицо в мае 2024 года – 24 Канал)?"

Кроме этого, на просьбу прокомментировать слова президента Словакии Петера Пеллегрини, который выступил против нейтралитета, Фицо заявил, что мысли журналистки его "не интересуют".