Фіцо жорско відповів на заяву Зеленського про ризики візиту до Москви 9 травня

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо насміхається з попереджень Володимира Зеленського про те, що ворог може завдати шкоди під час параду в Москві 9 травня. Посадовець заявив, що не відмовляється цього дня їхати до Росії.

Про це 24 Канал пише з посиланням на слова Фіцо під час пресконференції.

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Фіцо розкритикував заяви Зеленського

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо сказав, що заяви українського президента про те, що з міркувань безпеки іноземцям не варто їхати до Москви 9 травня, звучить наче погроза. Володимир Зеленський на своїй пресконференції 9 травня зауважив, що Росія може вдатися до провокацій на параді перемоги, аби звинуватити Україну.

Роберт Фіцо засуджує звернення Зеленського до іноземних лідерів, заявивши що президент та всі, хто роблять такі заяви, "змішують минуле з сьогоденням".

Я відкидаю такі погрози з міркувань безпеки. Я повністю поважаю те, що безпека учасників є внутрішньою справою Росії. Але якщо пан Зеленський вважає, що його вигуки змусять іноземні делегації не приїхати, то він глибоко помиляється. Але я мусив висловити своє засудження такого способу висловлювання,

– заявив словацький прем'єр.

Фіцо сказав, що йому шкода, що "Зеленський та інші змішують минуле з сьогоденням".

Також Роберт Фіцо дорікнув Володимиру Зеленському, що Україна начебто не прийняла пропозицію про перемир'я з нагоди святкування 80-ї річниці перемоги. До того ж, на його думку, якщо президент України не вітає зі святом, то він мав би "хоча б промовчати".

Це велика неповага, коли хтось країні, яка мала найбільший внесок у перемогу над фашизмом і понесла абсолютно найбільші жертви, які ми можемо собі уявити, каже: "Ну святкуйте, ми вам там може кинемо якийсь дрон чи щось подібне". Для мене це неприйнятні речі,

– прокоментував посадовець.

Варто зазначити, що Кремль запросив на святкування 9 травня лідерів дружніх до Росії країн. Приїзд іноземних лідерів до Москви може допомогти Путіну вийти з ізоляції. А Фіцо так прихильно ставиться до країни-агресорки, адже став від неї залежним, зокрема – від російського газу.