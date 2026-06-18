Фіцо анонсував зустріч із Зеленським перед самітом Європейської ради

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо повідомив, що проведе зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським. Це станеться перед самітом Європейської ради.

Про це повідомляє словацьке інформагентство TASR.

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Що будуть обговорювати Фіцо і Зеленський під час зустрічі?

Я припускаю, що ми в першу чергу обговоримо процес вступу України до ЄС,

– сказав Фіцо, коментуючи теми розмови із Зеленським на зустрічі.

Також лідери планують обговорити проведення наступного спільного засідання урядів Словаччини та України.

За словами словацького прем'єра, Зеленський запропонував організувати зустріч у Києві, тоді як він віддає перевагу Братиславі. Водночас Фіцо переконаний, що сторони зможуть знайти компромісне рішення.

Крім того, Фіцо заявив, що не бачить підстав не підтримувати висновки Європейської ради щодо України. Водночас він наголосив, що Словаччина не надаватиме Києву зброю та фінансову допомогу.

Глава словацького уряду також має намір запропонувати Єврораді створити прямий канал зв'язку між Росією та Україною для обговорення питань врегулювання війни.

За словами прем'єра, він ніколи не виступав проти членства України в Європейському Союзі, однак переконаний, що Київ має пройти стандартну процедуру вступу.

"Уряд, який я очолюю, не підтримуватиме жодних скорочених шляхів, винятків чи способів обійти стандартний процес вступу до ЄС. Україна має виконати всі умови", – сказав Фіцо.

Також він додав, що Євросоюз "не здатний відігравати вирішальну роль у переговорах щодо миру в Україні".

Нагадаємо, саміт Європейської ради відбудеться у Брюсселі 18 та 19 червня 2026 року. Лідери країн ЄС вислухають президента Зеленського щодо останніх подій в Україні, а також обговорять відкриття першого кластера розділів у переговорах про вступ з Україною та Молдовою.