Об этом сообщает словацкое информационное агентство TASR.
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Что будут обсуждать Фицо и Зеленский во время встречи?
Я предполагаю, что мы в первую очередь обсудим процесс вступления Украины в ЕС,
– сказал Фицо, комментируя темы разговора с Зеленским на встрече.
Также лидеры планируют обсудить проведение следующего совместного заседания правительств Словакии и Украины.Не пропустите ни одной важной новости Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
По словам словацкого премьера, Зеленский предложил организовать встречу в Киеве, тогда как он отдает предпочтение Братиславе. В то же время Фицо убежден, что стороны смогут найти компромиссное решение.
Кроме того, Фицо заявил, что не видит оснований не поддерживать выводы Европейского совета по Украине. В то же время он подчеркнул, что Словакия не будет предоставлять Киеву оружие и финансовую помощь.
Глава словацкого правительства также намерен предложить Евросовету создать прямой канал связи между Россией и Украиной для обсуждения вопросов урегулирования войны.
По словам премьера, он никогда не выступал против членства Украины в Европейском союзе, однако убежден, что Киев должен пройти стандартную процедуру вступления.
"Правительство, которое я возглавляю, не будет поддерживать никаких упрощенных путей, исключений или способов обойти стандартный процесс вступления в ЕС. Украина должна выполнить все условия", — сказал Фицо.
Также он добавил, что Евросоюз "не способен играть решающую роль в переговорах о мире в Украине".
Напомним, саммит Европейского совета состоится в Брюсселе 18 и 19 июня 2026 года. Лидеры стран ЕС выслушают президента Зеленского о последних событиях в Украине, а также обсудят открытие первого кластера разделов в переговорах о вступлении с Украиной и Молдовой.