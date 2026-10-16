Росія зірвала енергетичне перемир'я: ЄС готує 22-й пакет санкцій, – фон дер Ляєн

Європа розраховувала на припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, однак Росія продовжила ескалацію. Тепер у Євросоюзі готують нові обмеження та пояснюють, за якої умови можуть переглянути санкційну політику.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС підтримав ініціативу президента США Дональда Трампа щодо енергетичного перемир'я, але Росія не дотримувалася домовленостей. Про це вона сказала під час спільного спілкування з журналістами з президентом України Володимиром Зеленським і президентом Європейської ради Антоніу Коштою в Брюсселі.

Які санкції готує Європа проти Росії?

Фон дер Ляєн наголосила, що замість дотримання перемир'я Росія посилила агресію. Тому Європейський Союз має намір теж посилити тиск на Москву та вже працює над новим пакетом обмежень.

Звісно, ми підтримали енергетичне перемир'я президента Трампа, але ми бачили, що Росія не дотрималася його – ні на хвилину. Натомість Росія пішла на ескалацію, і тому нам доводиться посилювати тиск на Росію,

– заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Також фон дер Ляєн додала, що зараз комісія працює над 22-м пакетом санкцій, і не скасує жодних санкцій, якщо тільки Росія не припинить війну.

До чого готується Україна?

Володимир Зеленський заявив, що Україна прагне якнайшвидше завершити війну, однак Росія не демонструє готовності до діалогу. За його словами, саме тому країні потрібно готуватися до наступної зими.

Президент наголосив, що зимовий пакет підтримки має охоплювати не лише енергетику, а й протиповітряну оборону та фінансування. Він подякував Європейському Союзу, Європейській раді, Єврокомісії та європейським лідерам за допомогу Україні.

Зеленський також підкреслив, що підтримка Європи залишається важливою для України в умовах продовження російської агресії.

Нагадаємо, раніше Росія вимагала від США скасувати санкції в обмін на енергетичне перемир'я з Україною. Однак Київ виступає проти поступок Москві й наполягає на взаємному припиненні атак.