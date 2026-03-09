Франція планує оборонну місію, щоб відкрити Ормузьку протоку

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Франція планує відправити "лише оборонну" місію для забезпечення проходу через Ормузьку протоку. Мета операції - гарантувати безпеку морських маршрутів та запобігти ескалації конфлікту у регіоні.

Про це президент Франції написав у соцмережі X перебуваючи з візитом на Кіпрі.

Дивіться також Війна на Близькому Сході штовхає аграрні ціни вгору: олія і зерно різко дорожчають

Що може зробити Франція?

Франція планує оборонну місію для відновлення проходу через Ормузьку протоку. Мета операції полягає у гарантуванні безпеки міжнародних морських шляхів та запобіганні подальшій ескалації конфлікту в регіоні. Проте, місія не передбачає наступальних дій і спрямована виключно на оборону.

Макрон зазначив, що для забезпечення безпеки важливих водних шляхів буде проведена оборонна морська операція ЄС "Аспідес". Вона включає супровід комерційних суден і застосування сили виключно в оборонних цілях.

Важливо! Операція "Аспідес" існує з лютого 2024 року та була створена для захисту судноплавства від атак хуситів у Червоному морі, Баб-ель-Мандебі та Перській затоці. У рамках французького головування в G7 Макрон ініціював координацію на рівні глав держав і урядів для вирішення проблем енергетичної безпеки.

Раніше повідомлялося про те, що 3 березня Корпус вартових ісламської революції Ірану пригрозив закриттям Ормузької протоки. Такі дії Ірану можуть зупинити п'яту частину світового експорту нафти. Згодом США заперечили закриття протоки. Вони також зазначили, що не виявлено ознак мінування або патрулювання Іраном.

Чому Ормузька протока важлива для стабільності у світі?