У Франції Марін Ле Пен засудили до 4 років в'язниці

Французьку ультраправу політикиню Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні коштів. Її засудили до ув'язнення.

Марін Ле Пен засуджено до позбавлення волі на 4 роки. З них 2 роки – умовно, ще 2 вона проведе з електронним браслетом. Про це пише Le Monde з посиланням на вирок Паризького кримінального суду, передає 24 Канал.

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Що відомо про справу Ле Пен

Суд у Парижі визнав Марін Ле Пен та вісім євродепутатів від "Національного об'єднання" винними у нецільовому витрачанні коштів Європарламенту.

Як встановило слідство, всередині партії існувала система таких "контрактів", за якими отримували кошти від Європарламенту. "Жоден із виконувачів контрактів насправді нічого не робив, а кошти залишались у депутатів партії", – наголосили у суді.

Марін Ле Пен звинуватили у привласненні 137 тисяч євро коштів, які вона отримувала під час роботи в Європейському парламенті в період з 2004 по 2017 рік. Окрім неї, вироки у розкраданні коштів отримали ще 29 осіб.

До слова, Ле Пен також втратила право балотуватися в органи влади на 5 років. Це означає, що вона не зможе взяти участь у президентських виборах у 2027 році. Вирок набуває чинності негайно, навіть якщо Марін Ле Пен подасть апеляцію.

Сама політикиня заперечує звинувачення, стверджуючи, що справа пов'язана з бюрократією та адміністративною плутаниною. Вона залишила залу суду, не дочекавшись оголошення вироку.

Нагадаємо, що Марін Ле Пен є проросійською діячкою. Вона підтримувала політику Кремля щодо України та Сирії. Також Ле Пен висловлювалася проти антиросійських санкцій. Вона називала Крим російським і виступала проти надання військової допомоги Києву.