Гарантії безпеки від США не такі вже й надійні: Україна готує власний план "Б"

Україна готує власну модель захисту держави після війни, якщо західні гарантії безпеки виявляться недостатніми. Мовиться про підготовку великої армії, ставку на дрони й ракети власного виробництва та стійку оборонну промисловість.

Про це пишуть автори видання Politico.

Що стане основою безпеки України після встановлення миру?

Минулого року президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала Київ стати "сталевим дикобразом", непридатним для посягань ворога. Реалізація цього стану означає постійну потужну армію, інвестиції у високотехнологічні дрони та ракети й активний розвиток власного оборонного виробництва.

Очільниця місії України при НАТО Альона Гетьманчук переконана, що наразі українці мають чітке розуміння щодо власної безпеки, основу якої складають Збройні сили України та оборонна промисловість.

Під час мирних перемовин Україна наполягає на збереженні армії чисельністю до 800 тисяч у мирний час. Втім, насамперед Київ має сформувати міцний оборонний сектор, оновити систему закупівель та реформувати рекрутинг.

Наша мета – трансформувати систему: провести військову реформу, покращити інфраструктуру на передовій, викорінити брехню та корупцію і сформувати нову культуру лідерства й довіри, щоб ті, хто показує реальні результати, отримували винагороду та можливості для розвитку,

– заявив міністр оборони.

Такими ж важливими пунктами є покращення та осучаснення технологій виготовлення безпілотників, нарощення вітчизняного виробництва ракет та переозброєння війська. Мовиться про танки, артилерію та авіацію. Нагадаємо, Україна та Швеція уже досягли угоди про потенційне постачання 120 – 150 винищувачів Saab JAS-39E Gripen серії E для українських Повітряних сил.

Окремий акцент робиться на дронах, які, за наявними даними, завдають значних втрат для Росії – близько 35 тисяч ліквідованих росіян щомісячно. У 2025 році Міноборони замовило 4,5 мільйона FPV-дронів та витратило на них понад 110 мільярдів гривень – сума утричі більша, ніж торік.

Водночас українські виробники працюють над створенням власних потужних ракет. Попри відсутність реалізації гучних обіцянок деяких виробників ракет Flamingo FP-5, окремі зразки вже мали змогу показати себе у роботі та завдати нищівних ударів по російських цілях.

Також України володіє й іншими типами крилатих ракет й далекобійних безпілотників, здатних уражати об'єкти ворога вглиб Росії. Водночас Київ разом із Британією працює над створення тактичної балістичної ракети з дальністю до 500 кілометрів і бойовою частиною масою 200 кілограмів.

Крім того, Київ має на меті залучити мільярдні обсяги допомоги від партнерів для формування армії, аби не дозволити Росії напасти знову. Передбачається, що європейські інструменти на кшталт програми SAFE (кредити на зброю) відкриті для українських виробників, а також згадується перспектива великого кредитного пакета, значну частину якого планують спрямувати на оборону.

Окремо сторони обговорюють юридично зобов'язальні угоди зі США та європейськими державами й потенційну присутність "коаліції охочих", але в Києві ці механізми радше бачать як доповнення, а не заміну власної сили.

Чому Київ не довіряє гарантіям безпеки США та ЄС?

Після зміни риторики Трампа щодо членства України в НАТО, Київ з обережністю ставиться до гарантій, які пропонує США. Оскільки вони точно будуть значно слабшими за стандартні гарантії Альянсу. Київ ставиться до таких угод обережно, згадуючи 1994 рік, коли після відмови від ядерної зброї обіцянки США та Британії виявились лише словами.

Генсек НАТО Марк Рютте під час візиту до Києва 3 лютого запевнив, що після досягнення угоди деякі європейські союзники розмістять війська в Україні, а США виступлять у ролі запобіжника, додаючи, що ці гарантії є "надійними".

Втім позиція Москви залишається такою ж максималістською та незмінною – Кремль виступає проти будь-яких безпекових гарантій для України.

Не надійні обіцянки та різкій й непередбачувані політичні кроки Трампа, викликають у Києва серйозні сумніви щодо дієвості гарантій безпеки.

Чи пішов би Трамп на війну з Росією заради України? Абсолютно ні. Чи запровадив би Трамп санкції проти Росії за порушення будь-якого режиму припинення вогню? Дуже малоймовірно,

– написав аналітик з питань Росії та України Тімоті Еш.

Як діятиме Європа та США у разі порушення Росією миру?