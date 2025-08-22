Треба такі гарантії безпеки, щоб Путін ніколи не подумав нападати на Україну знов, – Рютте
- Марк Рютте разом із Володимиром Зеленським запропонували двоетапний план гарантій безпеки для України, що включає мирну угоду та додаткові заходи безпеки від США та Європи.
Нові гарантії мають бути ефективнішими за попередні угоди, щоб унеможливити нові атаки Росії.
НАТО підтримує Україну, щоб зміцнити її позиції на фронті та в дипломатії. Головною метою міжнародної спільноти є припинення війну та запобігання майбутнім загрозам.
Про це генсек НАТО Марк Рютте сказав під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським 22 серпня 2025 року, передає 24 Канал.
Що відомо про позицію Рютте в наданні безпекових гарантій Україні?
Марк Рютте разом із президентом Зеленським окреслили двоетапний план гарантій безпеки для України. За його словами, гарантії мають стовідсотково унеможливити нові атаки Росії.
- Перший етап – мирна угода або припинення вогню, що дасть можливість посилити позиції ЗСУ.
- Другий – додаткові заходи безпеки від Сполучених Штатів та Європи, над розробкою яких триває робота, зокрема щодо розміщення європейських військ під командуванням США.
Рютте також наголосив, що нові гарантії мають бути ефективнішими за Будапештський меморандум чи Мінські угоди, щоб "Путін навіть не думав про новий напад". Зеленський своєю чергою додав, що Україна відкрита до діалогу, на відміну від Росії, яка уникає переговорів.
Які подробиці спільної пресконференції Зеленського та Рютте?
- Володимир Зеленський заявив, що зусилля Трампа можуть зупинити Путіна. І саме з американським президентом нині є домовленості про те, як перейти в дипломатичний напрямок. Водночас президент України наголосив, що не піде на умови, які стануть перешкодою для миру.
- Стало відомо, що 22 серпня Зеленський провів телефонну розмову з представниками Європи та США стосовно мирного врегулювання війни. Сполучені Штати вперше офіційно висловили готовність стати частиною гарантій безпеки для України.
- Президент України вважає, що система безпекових гарантій для України має відповідати основним принципам 5-ї статті НАТО.