Багато країн готуові відправити до України миротворців після припинення бойових дій. Однак низка країн надає перевагу фінансовій підтримці Збройних Сил України замість залучення своїх військових.

Про те, хто не буде відправляти військовий контингент у межах гарантій безпеки для України говорили 4 вересня на зустрічі "коаліції охочих", передає 24 Канал.

Які країни відмовилися відправити миротворців в Україну?

Першими, хто відмовилися надати Україні гарантії безпеки у вигляді миротворців були Італія, Польща та Румунія. Лідери цих країн заявили, що не будуть направляти свої війська до України для стримування російської агресії.

За словами прем'єр-міністерки Італії Джорджи Мелоні, замість відправки військових Рим може надавати допомогу й навчати українських військових, аби сприяти швидкому завершенню війни. Посадовиця пропонує гарантувати безпеку за допомогою колективного механізму, схожого на 5 статтю НАТО.

Президент Румунії Нікушор Дан зазначив, що влада країни спільно з політичними силами вирішила не відправляти миротворців до України. Однак Бухарест не відмовляється долучатися до формату миротворчих операцій та інших стабілізаційних місій.

Дональд Туск, очільник уряду Польщі, наголосив, що Варшава не відправить своїх військових в Україну навіть після завершення бойових дій. Однак країна, як і раніше, планує відповідати за логістику допомоги для України та іншу підтримку, що не передбачає залучення збройних сил.

Варто зазначити! 4 вересня в Парижі пройшли міжнародні консультації "коаліції охочих". Для допомоги Україні об'єдналися 35 держав. Президент Франції Еммануель Макрон підсумував, що 26 країн вже погодилися гарантувати Україні безпеку для стримування Росії. Дехто з лідерів заявив про готовність відправити миротворців для контролю ситуації на суші, в повітрі та на морі, а інші готові надавати іншу необхідну підтримку. Головні заяви з засідання коаліції можете знайти в нашому матеріалі.

У Німеччині раніше говорили, що зараз не час говорити про конкретні гарантії безпеки для України. За підсумками зустрічі в Парижі на сайті федерального уряду повідомили, що рішення Берліну щодо відправлення військових до України буде ухвалене після уточнення рамкової угоди. Це залежить від участі США в миротворчому процесі й результатів переговорів.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пообіцяв, що Німеччина зробить свій внесок у гарантуванні безпеки Україні, зокрема через фінансування, озброєння та навчанні воїнів Збройних сил.

Що відомо про участь Європи в можливій миротворчій місії в Україні?