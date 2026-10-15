"Трамп нападе на Путіна": Зеленський назвав найважливішу гарантію безпеки

Україна розраховує отримати від США юридично закріплені гарантії безпеки після завершення війни. Надійним захистом стане чіткий механізм військової відповіді Вашингтона у разі нового нападу Росії.

Про такі очікування Києва президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю National Public Radio. За його словами, звичайне припинення вогню не забезпечить тривалого миру, тому домовленості мають бути проголосовані в Конгресі.

Якими мають бути гарантії США

Президент Зеленський пояснив, що американські зобов'язання мають передбачати конкретну та миттєву реакцію на дії агресора.

Якщо в мене на папері буде написано саме це: "Якщо Путін нападе на Україну, Трамп нападе на Путіна" – це і є гарантія безпеки,

– пояснив український лідер.

Він додав, що найкращим шляхом для довгострокового захисту залишається вступ до НАТО та Європейського Союзу.

Водночас сильні двосторонні угоди з Вашингтоном необхідні незалежно від того, чи стане Україна членом Альянсу. За словами Зеленського, це має бути міцне партнерство, яке не залишить жодного шансу на повторення війни.

Гарантії безпеки від Сполучених Штатів – прямий, хороший шлях. Це хороший шлях, але нам потрібно більше деталей... Ми сподіваємося, що матимемо міцне партнерство і юридично зобов'язальні гарантії безпеки, проголосовані в Конгресі

– зазначив глава держави.

Говорячи про те, що означає перемога, глава держави наголосив: головним результатом має стати унеможливлення агресії з боку Росії.

Нагадаємо, Дональд Трамп пояснив небажання публічно називати Володимира Путіна диктатором специфікою переговорного процесу. За словами американського лідера, для укладання угод не слід вдаватися до образ і глузувань на адресу опонента.

Нещодавно Зеленський заявив, що Росія ігнорує енергетичне перемир'я. Попри паузу з боку України, окупанти продовжили бити по її інфраструктурі, що стало своєрідною відповіддю Кремля на ініціативи Вашингтона.