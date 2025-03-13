Європа допускає "прямі і негайні" удари по об'єктах Росії у разі порушення перемир'я, – AP

Європейські країни розглядають можливість "прямих і негайних" ударів по російських об’єктах у разі порушення потенційного перемир’я. Інший варінт включає організацію потужних військових сил захисту Україні у разі нападу Росії.

Українські офіційні особи сказали, що вони оптимістично налаштовані щодо коаліції охочих, визнаючи, що у них небагато інших варіантів, коли НАТО не розглядається. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Associated Press.

Дивіться також Франція зібрала воєначальників 34 країн: вирішують майбутнє безпеки України

Які гарантії безпеки для України розглядає Європа

За інформацією як західних, так і українських офіційних осіб, конкретного плану щодо механізму безпекових гарантій для України поки немає.

Дипломати обговорюють, військові обговорюють, але реальних пропозицій у нас поки немає,

– сказав високопоставлений український чиновник.

За його словами, переговори "не на першому етапі, ми багато зробили на першому етапі, але у нас досі немає справжнього твердого підходу".

Джерела видання зазначають, що через відмову президента США Дональда Трампа від ідеї надання безпекових гарантій Україні, Франція та Велика Британія розробляють альтернативний план. Його мета – створення сил, здатних стримати потенційну повторну агресію Росії.

Французький військовий чиновник сказав, що сили можуть включати важке озброєння та запаси зброї, які можуть бути терміново доставлені протягом годин або днів для допомоги в обороні України.

Західний чиновник у Києві, пропонуючи іншу ідею, сказав, що вони можуть включити прямі та негайні удари по російських активах у разі порушення.

Минулого місяця деякі представники Заходу говорили про можливе формування невеликих "сил стримування" чисельністю до 30 тисяч військовослужбовців, що переважно складатимуться з європейських армій. Однак ці цифри ще уточнюються.

За однією з концепцій, війська можуть бути дислоковані на стратегічно важливих об’єктах, таких як атомні електростанції, за підтримки західних повітряних і морських сил. Контроль за передовою здійснюватиметься дистанційно – за допомогою дронів та інших технологій.

Повітряні сили, включно з американськими ВПС, можуть базуватися за межами України, наприклад, у Польщі чи Румунії, щоб бути в резерві та контролювати ситуацію. Також союзні військово-морські сили можуть виконувати завдання з розмінування Чорного моря та патрулювання його міжнародних вод.

Ідея полягає в тому, щоб поєднати можливості, які ці країни готові надати, щоб мати можливість запропонувати гарантії безпеки, щоб бути впевненими, що мирна угода є "надійною та перевіреною", з метою отримати певну підтримку США, сказав інший французький чиновник.

Щоб отримати сигнали щодо захисту США, "здатні та охочі" європейські країни повинні мати можливість об'єднати свої можливості та вимоги,

– сказав він.

Окремі західні офіційні особи підкреслюють, що процес формування безпекової архітектури складатиметься з кількох етапів, і в майбутньому до ініціативи можуть долучитися інші держави.

Українські офіційні особи сказали, що вони оптимістично налаштовані щодо коаліції охочих, визнаючи, що у них небагато інших варіантів, коли НАТО не розглядається.

"Я цілком вірю, що це дуже можливо. Трампу подобається ця ідея, ідея дуже позитивна для нас, і якщо Європа хоче бути справжнім гравцем, вона повинна це зробити. Якщо вони втратять цю можливість, ми опинимося в дуже складній ситуації", — сказав один високопоставлений український чиновник.