Украинские официальные лица сказали, что они оптимистично настроены относительно коалиции желающих, признавая, что у них немного других вариантов, когда НАТО не рассматривается. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Associated Press.

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Какие гарантии безопасности для Украины рассматривает Европа

По информации как западных, так и украинских официальных лиц, конкретного плана по механизму гарантий безопасности для Украины пока нет.

Дипломаты обсуждают, военные обсуждают, но реальных предложений у нас пока нет,

– сказал высокопоставленный украинский чиновник.

По его словам, переговоры "не на первом этапе, мы много сделали на первом этапе, но у нас до сих пор нет настоящего твердого подхода".

Источники издания отмечают, что из-за отказа президента США Дональда Трампа от идеи предоставления гарантий безопасности Украине, Франция и Великобритания разрабатывают альтернативный план. Его цель – создание сил, способных сдержать потенциальную повторную агрессию России.

Французский военный чиновник сказал, что силы могут включать тяжелое вооружение и запасы оружия, которые могут быть срочно доставлены в течение часов или дней для помощи в обороне Украины.

Западный чиновник в Киеве, предлагая другую идею, сказал, что они могут включить прямые и немедленные удары по российским активам в случае нарушения.

В прошлом месяце некоторые представители Запада говорили о возможном формировании небольших "сил сдерживания" численностью до 30 тысяч военнослужащих, что преимущественно будут состоять из европейских армий. Однако эти цифры еще уточняются.

По одной из концепций, войска могут быть дислоцированы на стратегически важных объектах, таких как атомные электростанции, при поддержке западных воздушных и морских сил. Контроль за передовой будет осуществляться дистанционно – с помощью дронов и других технологий.

Воздушные силы, включая американские ВВС, могут базироваться за пределами Украины, например, в Польше или Румынии, чтобы быть в резерве и контролировать ситуацию. Также союзные военно-морские силы могут выполнять задачи по разминированию Черного моря и патрулированию его международных вод.

Идея заключается в том, чтобы совместить возможности, которые эти страны готовы предоставить, чтобы иметь возможность предложить гарантии безопасности, чтобы быть уверенными, что мирное соглашение является "надежным и проверенным", с целью получить определенную поддержку США, сказал другой французский чиновник.

Чтобы получить сигналы по защите США, "способные и желающие" европейские страны должны иметь возможность объединить свои возможности и требования,

– сказал он.

Отдельные западные официальные лица подчеркивают, что процесс формирования архитектуры безопасности будет состоять из нескольких этапов, и в будущем к инициативе могут присоединиться другие государства.

Украинские официальные лица сказали, что они оптимистично настроены относительно коалиции желающих, признавая, что у них немного других вариантов, когда НАТО не рассматривается.

"Я вполне верю, что это очень возможно. Трампу нравится эта идея, идея очень позитивная для нас, и если Европа хочет быть настоящим игроком, она должна это сделать. Если они потеряют эту возможность, мы окажемся в очень сложной ситуации", - сказал один высокопоставленный украинский чиновник.