Макрон виокремив 4 основні гарантії безпеки від Європи для України

Еммануель Макрон заявив, що Європа допомагає Україні отримати безпекові гарантії та найкращі умови для переговорів. Французький лідер також назвав 4 основні гарантії безпеки для нашої держави.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова президента Франції в інтерв'ю Ladepeche.

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Еммануель Макрон заявив, що він разом із Британією та Німеччиною намагалися організувати підтримку України, щоб поставити її найкращу позицію для ведення переговорів з Росією. Також країни прагнуть надати гарантії безпеки, які є ключовим елементом міцного та тривалого миру.

Французький очільник зауважив, що Європа завжди виступала за чітко визначений і вимірюваний період припинення вогню, під час якого можна було б простежити за його дотриманням.

За словами президента Франції, європейські лідери мають розуміти, що припинення вогню не може відбутися винятково на умовах Росії. Адже вже був негативний досвід із підписанням Мінських домовленостей.

Зрозуміло, що українці не можуть у жодному разі робити територіальні поступки та залишатися без жодних гарантій безпеки. Ми провели роботу, яку я зобов'язався виконати, а саме надати реалістичність гарантіям безпеки, з важливою зустріччю, яка відбулася в Парижі за участю всіх начальників генеральних штабів європейських та союзних армій,

– сказав Макрон.

Зрештою Еммануель Макрон детально описав 4 основні елементи гарантій безпеки для України:

негайна підтримка України – зокрема через нові ініціативи для постачання обладнання та коригування постачання відповідно до поточних потреб;

– зокрема через нові ініціативи для постачання обладнання та коригування постачання відповідно до поточних потреб; створення формату української армії для майбутнього миру , що дозволить їй протистояти новим російським наступам.

, що дозволить їй протистояти новим російським наступам. можливість розгортання військ на основі добровільної коаліції в Україні у майбутньому.

в Україні у майбутньому. посилення європейської оборони, що є гарантією безпеки, а також додаткові інвестиції та координація між арміями.

За словами французького президента, виокремлення основних гарантій безпеки для України дозволило розпочати технічну роботу, яка завершиться найближчими днями, і яка повинна надати кількісні показники та списки країн і заходів за кожним із цих 4 пунктів.