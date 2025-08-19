Що передбачає угода про гарантії безпеки?

Володимир Зеленський розповів, що перша частина угоди передбачатиме довготривале фінансування українського війська. Окрім цього США обіцяють продовжувати військову допомогу, яку Україна зможе придбати за кошти Європи – це літаки, системи ППО тощо. У третій частині мова йтиме про виробництво Україною власних дронів, що можливо експортуватимуться і в США.