У наступні два тижні партнери зможуть визначити історичні гарантії безпеки для України. Президент Франції Еммануель Макрон зазначив, що ці гарантії мають бути дієвими та реальними.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Макрона після переговорів у Вашингтоні, передає Politico.

Що сказав Макрон про гарантії безпеки для України?

Президент Франції зазначив, що визначити, якими будуть домовленості для України вдасться за наступні 15 днів. Цей час буде "критичним" та визначить подальші рішення щодо безпеки після переговорів, що відбулися між Дональдом Трампом, Володимиром Зеленським і європейськими лідерами в понеділок, 18 серпня.

Макрон додав, що партнерам необхідно виконати всю роботу щодо гарантій безпеки для України.

Наступні 15 днів є абсолютно критичними для нас, щоб завершити роботу з американцями й надати цим гарантіям безпеки реального змісту,

– розповів очільник Франції.

Еммануель Макрон також зазначив, що американський президент ухвалив правильне рішення, коли пообіцяв "дуже хороші гарантії безпеки" та визнав їхню необхідність.

Зауважимо! На зустрічі в Білому домі з Володимиром Зеленським Дональд Трамп підтвердив готовність США надати Україні гарантії безпеки. Президент домовився з Володимиром Путіним ненапад Росії на європейські країни та поваги до їхнього суверенітету. Сполучені Штати братимуть участь у наданні гарантії безпеки для України на землі, у небі та на морі. Таке рішення президент Зеленський назвав "історичним".

Еммануель Макрон заявив, що "британські, французькі, німецькі, турецькі та інші сили готуються до захисту України, однак не на передовій, а за допомогою операцій у повітрі, на морі та на суші.

Президент Франції не розраховує на "швидкі перемоги" і закликає не довіряти обіцянкам Кремля. Макрон назвав Росію "дестабілізаційною силою" та "хижаком, людожером".

Ми хочемо переконатися, що цей мир, а отже, і ця угода, дадуть українцям можливість відновити свою країну і жити в мирі, бути впевненими, що після укладення мирної угоди вони матимуть достатню силу стримування, щоб не бути знову атакованими, а європейці – жити в мирі та безпеці,

– заявив Макрон.