У Пентагоні заперечили, що Гегсет ділився із дружиною і братом секретними даними у Signal

У Пентагоні спростували інформацію про те, що Гегсет ділився секретними даними зі своєю дружиною та братом у Signal. Там назвали The New York Times "фейк-ЗМІ".

Там підкреслили, що Офіс міністра оборони за керівництва Трампа стає лише ефективнішим. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на речника Пентагону Шона Парнелла у X.

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У Пентагоні кажуть, що Гегсет не ділився з родиною секретними даними

Речник Пентагону Шон Парнелл заявив, що ЗМІ, "які ненавидять Трампа, продовжують бути одержимими знищенням усіх, хто відданий порядку денному президента Трампа".

Він спростував інформацію про те, що міністр оборони США Піт Гегсет ділився секретними даними про удари по Ємену у чаті Signal з дружиною, братом та адвокатом.

Цього разу New York Times – і всі інші фейкові новини, які повторюють їхнє сміття – з ентузіазмом беруть скарги незадоволених колишніх співробітників як єдине джерело для своєї статті. Вони покладалися лише на слова людей, які були звільнені цього тижня і, схоже, мали мотив саботувати Секретаря та порядок денний Президента,

– каже Парнелл.

Він додав, що у Signal взагалі ніде і ніколи не було секретної інформації. Завершив допис він тим, що Офіс міністра оборони став "сильнішим та ефективнішим" за президентства Трампа.

Як повідомляє видання The New York Times, Гегсет 15 березня поділився детальною інформацією про майбутні удари по Ємену в приватному чаті Signal, до якого входили його дружина, брат та особистий адвокат.