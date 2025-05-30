Глава МЗС Туреччини пояснив, чому їздив до Москви перед візитом до Києва і що привіз Зеленському

До Києва 30 травня прибув міністр закордонних справ Туреччини. Напередодні візиту до України Хакан Фідан відвідав Москву. Дипломат пояснив, чому їздив до Росії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Хакана Фідана з Андрієм Сибігою.

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Глава МЗС Туреччини про візити до Москви та Києва

Турецький міністр підтвердив, що повернувся з Москви. Пояснив, що виконує доручення президента Ердогана.

Ми реалізовуємо човникову дипломатію. Спочатку в Москві ми послухали російську сторону, передали наші думки та оцінки. І як знаєте, Росія зазначила свою готовність 2 червня продовжити перемовини. А сьогодні в Києві ми маємо обмін думок з українськими друзями,

– заявив Хакан Фідан.

Також додав, що вже обговорив з Андрієм Сибігою останні події. Глава МЗС Туреччини також розповів, що також зустрінеться з Володимиром Зеленським.

Сьогодні ще мене прийматиме шановний президент. І я передам йому повідомлення нашого президента Ердогана,

– зазначив міністр.

Також запевнив, що Туреччина повністю підтримує суверенітет, територіальну цілість і незалежність України. Міністр наголосив, що Анкарі не важливо, де саме будуть проводитися переговори, однак, країна зацікавлена в тому, щоб максимально швидко досягнути завершення війни.

"І віримо, що реальним є проведення другого туру переговорів. І зазначаю про свою готовність Туреччини приймати ці переговори у нас в країні", – зазначив глава МЗС Туреччини.