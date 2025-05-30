Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Хакана Фидана с Андреем Сыбигой.

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Глава МИД Турции о визитах в Москву и Киев

Турецкий министр подтвердил, что вернулся из Москвы. Объяснил, что выполняет поручение президента Эрдогана.

Мы реализуем челночную дипломатию. Сначала в Москве мы послушали российскую сторону, передали наши мысли и оценки. И как знаете, Россия отметила свою готовность 2 июня продолжить переговоры. А сегодня в Киеве мы имеем обмен мнениями с украинскими друзьями,

– заявил Хакан Фидан.

Также добавил, что уже обсудил с Андреем Сыбигой последние события. Глава МИД Турции также рассказал, что также встретится с Владимиром Зеленским.

Сегодня еще меня будет принимать уважаемый президент. И я передам ему сообщение нашего президента Эрдогана,

– отметил министр.

Также заверил, что Турция полностью поддерживает суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины. Министр подчеркнул, что Анкаре не важно, где именно будут проводиться переговоры, однако страна заинтересована в том, чтобы максимально быстро достичь завершения войны.

"И верим, что реальным является проведение второго тура переговоров. И отмечаю о своей готовности Турции принимать эти переговоры у нас в стране", – отметил глава МИД Турции.