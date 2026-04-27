Геополітика Росія Голова МЗС Ірану зустрівся з Путіним
27 квітня, 17:05
Оновлено - 17:26, 27 квітня

Сергій Попович
Основні тези
  • Голова МЗС Ірану Аббас Арагчі зустрівся з Путіним у Москві, де російський лідер пообіцяв допомогу Ірану.
  • Путін висловив підтримку Ірану, заявивши, що Росія діятиме в інтересах Ірану та регіону для досягнення миру.

Про це повідомляє Clash Report.

Як проходить зустріч Путіна і Арагчі?

Путін заявив, що народ Ірану "віддано та героїчно бориться за свою незалежність".

Росія зробить усе, що служитиме інтересам Ірану та регіону для досягнення миру якнайшвидше, 
– заявив російський диктатор.

Навіщо Арагчі приїхав до Путіна?

  • Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі вирушив до Москви після короткого візиту до Пакистану.

  • Основною темою розмови з Путіним і представниками російської влади стане координація позицій щодо міжнародних переговорів та ситуації з припиненням вогню на Близькому Сході.

