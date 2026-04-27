27 квітня, 17:05
Оновлено - 17:26, 27 квітня
Голова МЗС Ірану зустрівся з Путіним
Основні тези
- Голова МЗС Ірану Аббас Арагчі зустрівся з Путіним у Москві, де російський лідер пообіцяв допомогу Ірану.
- Путін висловив підтримку Ірану, заявивши, що Росія діятиме в інтересах Ірану та регіону для досягнення миру.
Про це повідомляє Clash Report.
Як проходить зустріч Путіна і Арагчі?
Путін заявив, що народ Ірану "віддано та героїчно бориться за свою незалежність".
Росія зробить усе, що служитиме інтересам Ірану та регіону для досягнення миру якнайшвидше,
– заявив російський диктатор.
Навіщо Арагчі приїхав до Путіна?
Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі вирушив до Москви після короткого візиту до Пакистану.
Основною темою розмови з Путіним і представниками російської влади стане координація позицій щодо міжнародних переговорів та ситуації з припиненням вогню на Близькому Сході.