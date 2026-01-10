Укр Рус
Геополітика Америка Відповідь на поверхні: Келлог назвав головну перешкоду для припинення війни
10 січня, 23:09
Відповідь на поверхні: Келлог назвав головну перешкоду для припинення війни

Софія Рожик
Основні тези
  • Кіт Келлог вважає, що головною перешкодою до припинення війни в Україні є Путін.
  • Келлог назвав Путіна "каменем спотикання".

Посланець Трампа Кіт Келлог назвав головну перешкоду до припинення війни в Україні. І це – Путін.

Він вважає, що російський лідер ніколи не прийме європейських миротворців з гарантіями безпеки США. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю Келлога для ITV News.

Що сказав Келлог про Путіна?

Кіт Келлог назвав Путіна "каменем спотикання", який може бути нездоланним, якщо диктатор й далі буде вірити, що перемагає.

Насправді він не перемагає… Я вважаю, що Стів Віткофф доніс це повідомлення. Але чи приймає це Путін? Я так не думаю, 
– зазначив генерал.

У Келлога також поцікавилися, що потрібно зробити, щоб мирна угода перейшла лінію. 

"Українці в зоні відповідальності. Українці там, де хочемо. Ми повинні зробити так, щоб росіяни також були там", – зазначив він.

Спецпосланець Трампа також зазначив, що саме президент США приймає рішення щодо кого бути сильним – щодо Росії чи України, – і визначає баланс між цим.

Яку заяву зробив Келлог про Зеленського?

  • Кіт Келлог відзначив схожість українського президента з Дональдом Трампом у характері та підході до медіа.

  • Генерал зазначив, що Зеленський впертий, має свою думку і не боїться її висловлювати. 

  • За словами Келлога, у США не бачили такого лідера з часів Авраама Лінкольна.