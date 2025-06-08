"Я готова віддати життя": Грета Тунберг вирушила в Газу, Ізраїль хоче зупинити її

Відома активістка Грета Тунберг заявила, що вирушає до Гази з гуманітарною місією. Проте в Ізраїлі негативно поставилися до цієї ідеї.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Навіщо Грета Тунберг пливе до Гази

Судно Madleen вирушило з Сицилії 1 червня. Воно прямує на Близький Схід, а на борту перебуває група активістів.

Я готова віддати своє життя, щоб доставити 100 кілограмів борошна в Газу,

– написала сама Грета.

Та міністр оборони Ізраїлю Ізраель Кац заявив: держава не дозволить висадку. Наразі Сектор Гази перебуває у морській блокаді, яку й намагаються прорвати активісти.

Показуємо Газу на карті

Я доручив Армії оборони Ізраїлю вжити заходів, щоб запобігти досягненню Гази флотилією ненависті "Мадлін". Антисемітці Греті та її колегам-пропагандистам ХАМАС я чітко кажу: вам слід повернути назад, бо ви не досягнете Гази,

– попередив Кац.

Та флотилія "Коаліція свободи" відповіла, що не боїться погроз і вже 8 червня планує досягнути берегів Гази.