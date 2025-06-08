"Я готова віддати життя": Грета Тунберг вирушила в Газу, Ізраїль хоче зупинити її
- Грета Тунберг вирушила до Гази з гуманітарною місією на судні Madleen. Флотилія "Коаліція свободи" планує досягти Гази 8 червня.
- Триває морська блокада регіону з боку Ізраїлю.
- Міністр оборони Ізраїлю Ізраель Кац заявив, що не дозволить висадку, назвавши судно активістів "флотилією ненависті".
Відома активістка Грета Тунберг заявила, що вирушає до Гази з гуманітарною місією. Проте в Ізраїлі негативно поставилися до цієї ідеї.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
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Навіщо Грета Тунберг пливе до Гази
Судно Madleen вирушило з Сицилії 1 червня. Воно прямує на Близький Схід, а на борту перебуває група активістів.
Я готова віддати своє життя, щоб доставити 100 кілограмів борошна в Газу,
– написала сама Грета.
Та міністр оборони Ізраїлю Ізраель Кац заявив: держава не дозволить висадку. Наразі Сектор Гази перебуває у морській блокаді, яку й намагаються прорвати активісти.
Показуємо Газу на карті
Я доручив Армії оборони Ізраїлю вжити заходів, щоб запобігти досягненню Гази флотилією ненависті "Мадлін". Антисемітці Греті та її колегам-пропагандистам ХАМАС я чітко кажу: вам слід повернути назад, бо ви не досягнете Гази,
– попередив Кац.
Та флотилія "Коаліція свободи" відповіла, що не боїться погроз і вже 8 червня планує досягнути берегів Гази.