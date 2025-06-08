Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Зачем Грета Тунберг плывет в Газу

Судно Madleen отправилось из Сицилии 1 июня. Оно направляется на Ближний Восток, а на борту находится группа активистов.

Я готова отдать свою жизнь, чтобы доставить 100 килограммов муки в Газу,

– написала сама Грета.

Но министр обороны Израиля Израэль Кац заявил: государство не позволит высадку. Сейчас Сектор Газа находится в морской блокаде, которую и пытаются прорвать активисты.

Показываем Газу на карте

Я поручил Армии обороны Израиля принять меры, чтобы предотвратить достижение Газы флотилией ненависти "Мадлин". Антисемитке Грете и ее коллегам-пропагандистам ХАМАС я четко говорю: вам следует повернуть назад, потому что вы не достигнете Газы,

– предупредил Кац.

Но флотилия "Коалиция свободы" ответила, что не боится угроз и уже 8 июня планирует достичь берегов Газы.